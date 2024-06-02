Над Белгородской областью сбили пять беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.

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По данным ведомства, воздушные цели сбиты с 16:50 до 17:50 мск. Противник использовал беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», - отметили в ведомстве.

Накануне силы противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету «Нептун» и два беспилотника над Белгородской областью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьМинобороны

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