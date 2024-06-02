Над Белгородской областью сбили пять беспилотников ВСУ
2 июня 202419:18
Силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, воздушные цели сбиты с 16:50 до 17:50 мск. Противник использовал беспилотники самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», - отметили в ведомстве.
Накануне силы противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету «Нептун» и два беспилотника над Белгородской областью, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru