Над Мурманской областью сбили беспилотник
29 января 202512:45
Беспилотник уничтожили в Мурманской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.
Ранее губернатор предупредил об опасности прилета БПЛА на территории региона. На фоне этого были введены ограничения на работу аэропорта Мурманска, отмечает RT.
«Беспилотник ликвидирован», — написал Чибис в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что мурманский аэропорт вновь работает в штатном режиме.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Южном Судане при крушении самолета погибли 18 человек
- ВСУ потеряли в Курской области более 55 900 военнослужащих
- СМИ: Евросоюз предлагает ввести санкции против десятков фирм из-за их помощи РФ
- Песков: Сербия не обращалась к России за помощью в связи с протестами
- В Калужской области захвативший заложников убил троих лесничих
- Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО
- Российскую короткометражку покажут на киносмотрах в Лос-Анджелесе и Мадриде
- СМИ: ООН сокращает программы гуманитарной помощи из-за указа Трампа
- В Турции 28 человек задержали по факту пожара в отеле Grand Kartal
- Песков призвал не верить словам Карлсона о подготовке покушения на Путина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru