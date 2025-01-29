Над Мурманской областью сбили беспилотник

Беспилотник уничтожили в Мурманской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

Аэропорт Мурманска приостановил работу из-за опасности БПЛА

Ранее губернатор предупредил об опасности прилета БПЛА на территории региона. На фоне этого были введены ограничения на работу аэропорта Мурманска, отмечает RT.

«Беспилотник ликвидирован», — написал Чибис в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что мурманский аэропорт вновь работает в штатном режиме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мурманская ОбластьБеспилотники

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