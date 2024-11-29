В Курской области за сутки обезвредили 300 суббоеприпасов ATACMS

Пиротехники МЧС ликвидировали в Курской области 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что специалисты продолжают очищать территорию Курской области от взрывоопасных предметов.

«Если боеприпасы нельзя извлечь, их уничтожают на месте. Для этого пиротехники МЧС России устанавливают заряд дистанционно», — указали в министерстве.

С начала августа в регионе обезвредили свыше 1480 взрывоопасных предметов.

Ранее в Курской области обнаружили и обезвредили 51 суббоеприпас реактивной системы залпового огня HIMARS, напоминает Ura.ru.

