Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Два украинских дрона самолетного типа уничтожили над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Попытка Киева атаковать объекты на российской территории была пресечена 4 ноября около 09:00 мск.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены», — подчеркнули в военном ведомстве.
Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил, что в Курском районе работает система противовоздушной обороны, и призвал население сохранять спокойствие.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех БПЛА над Белгородской и Курской областями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
- Сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке
- В офисе Зеленского раскритиковали главкома ВСУ за слова о тупике в конфликте
- Автобус с 25 пассажирами опрокинулся на Сахалине
- «Судить по поступкам»: Артисты разных поколений поспорили о возвращении Пугачевой в Россию
- Forbes: США тайно передали ВСУ мощную бронемашину для прорыва обороны
- Над Белгородской и Курской областями сбили четыре украинских дрона
- «Высокоточные комплексы» поставили в войска гранатометы и пистолеты-пулеметы
- Reuters: Боевики атаковали авиабазу в Пакистане
- Россию пригласили на совет министров ОБСЕ в Северной Македонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru