Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Два украинских дрона самолетного типа уничтожили над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Над Белгородской и Курской областями сбили четыре украинских дрона

Попытка Киева атаковать объекты на российской территории была пресечена 4 ноября около 09:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены», — подчеркнули в военном ведомстве.

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил, что в Курском районе работает система противовоздушной обороны, и призвал население сохранять спокойствие.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех БПЛА над Белгородской и Курской областями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОМинобороныКурская Область

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