Над Белгородской областью сбили украинский дрон

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

ПВО сбила дрон противника около 07:10 мск.

Накануне в районе Крыма были уничтожены и перехвачены шесть БПЛА, запущенных с Украины, напоминает Ura.ru. Кроме того, в четверг система противовоздушной обороны поразила две воздушные цели над Ростовской областью, отмечает телеканал «360».

