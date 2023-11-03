Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Минобороны: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

ПВО сбила дрон противника около 07:10 мск.

Накануне в районе Крыма были уничтожены и перехвачены шесть БПЛА, запущенных с Украины, напоминает Ura.ru. Кроме того, в четверг система противовоздушной обороны поразила две воздушные цели над Ростовской областью, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороныБелгородская область

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