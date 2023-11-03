Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
ПВО сбила дрон противника около 07:10 мск.
Накануне в районе Крыма были уничтожены и перехвачены шесть БПЛА, запущенных с Украины, напоминает Ura.ru. Кроме того, в четверг система противовоздушной обороны поразила две воздушные цели над Ростовской областью, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru