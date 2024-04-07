Над Белгородской и Брянской областями сбили 15 украинских беспилотников
7 апреля 202417:59
Российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.
Попытка атаки пресечена в воскресенье около 16:00. Противник применял беспилотники самолетного типа.
По данным ведомства, всего сбило 15 дронов. Из них 12 перехвачено над территорией Белгородской области, еще три - над Брянской.
Ранее в белгородском селе Шагаровка при атаке со стороны Вооруженных сил Украины погибла девушка, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru