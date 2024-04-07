Над Белгородской и Брянской областями сбили 15 украинских беспилотников

Попытка атаки пресечена в воскресенье около 16:00. Противник применял беспилотники самолетного типа.

По данным ведомства, всего сбило 15 дронов. Из них 12 перехвачено над территорией Белгородской области, еще три - над Брянской.

Ранее в белгородском селе Шагаровка при атаке со стороны Вооруженных сил Украины погибла девушка, передает «Радиоточка НСН».

