На территории СИЗО №6 в Москве произошел пожар

Пожар произошел на территории СИЗО №6 в Москве. Выяснилось, что очаг возгорания находился в местной пекарне, её 12 сотрудников эвакуированы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. Между тем, в ГУ МСЧ заявили, что из-за пожара в московском СИЗО №6 было эвакуировано около 600 человек.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что в московском следственном изоляторе №6 объявили тревогу и включили сирены, отмечает RT.

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А ранее НСН писала о пожаре, который произошел в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. В поджоге признался доброволец, приехавший во Францию из Руанды. После вторичного задержания 39-летний мигрант из Руанды, который работал в нантском соборе ХV века, сознался в поджоге уникального храма. Мужчина пояснил, что устроил три очага пожара - под большим и малым органами, а также около электрощита.

О мотивах преступления не сообщается. Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте (Франция) произошел 18 июля. В огне полностью исчез большой орган - пожар длился несколько часов. Прокуратура задержала волонтера из Руанды по подозрению в поджоге. Однако, его отпустили без предъявления обвинений. Повторное задержание произошло 25 июля.



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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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