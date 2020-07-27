На территории СИЗО №6 в Москве произошел пожар

Пожар произошел на территории СИЗО №6 в Москве. Выяснилось, что очаг возгорания находился в местной пекарне, её 12 сотрудников эвакуированы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. Между тем, в ГУ МСЧ заявили, что из-за пожара в московском СИЗО №6 было эвакуировано около 600 человек.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что в московском следственном изоляторе №6 объявили тревогу и включили сирены, отмечает RT.