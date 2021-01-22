Два человека погибли при обрушении на шахте в Кузбассе

На шахте в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы, сообщает РИА Новости.

В результате этого два человека погибли, еще одного горняка ищут спасатели. По данному факту заведено уголовное дело.

В Кузбассе эвакуируют почти двести горняков из-за пожара на шахте

Шахта приостановила работу. На месте работает областная комиссия. Семьям погибших горняков будет оказана помощь.

31 декабря 2020 года во время взрывных работ на шахте ТОО «Актюбинская медная компания» в Актюбинской области Казахстана погибли четыре человека, еще один пострадал.

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