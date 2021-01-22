Два человека погибли при обрушении на шахте в Кузбассе

Шахта приостановила работу. На месте работает областная комиссия. Семьям погибших горняков будет оказана помощь.

31 декабря 2020 года во время взрывных работ на шахте ТОО «Актюбинская медная компания» в Актюбинской области Казахстана погибли четыре человека, еще один пострадал.

