На севере Москвы взорвался припаркованный внедорожник

Внедорожник «Тойота Ленд Крузер» взорвался на Коровинском шоссе в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

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Взрыв раздался после того, как водитель автомобиля попытался завести его и повернул ключ в замке зажигания. Мужчина получил травму ноги, его госпитализировали. Повреждены еще два припаркованных рядом автомобиля.

Сейчас криминалисты обследуют место происшествия. Не исключено, что машину заминировали.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье вертолет повредил хвост и корпус при взлете.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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