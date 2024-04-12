На севере Москвы взорвался припаркованный внедорожник
12 апреля 202413:25
Внедорожник «Тойота Ленд Крузер» взорвался на Коровинском шоссе в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал «112».
Взрыв раздался после того, как водитель автомобиля попытался завести его и повернул ключ в замке зажигания. Мужчина получил травму ноги, его госпитализировали. Повреждены еще два припаркованных рядом автомобиля.
Сейчас криминалисты обследуют место происшествия. Не исключено, что машину заминировали.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье вертолет повредил хвост и корпус при взлете.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru