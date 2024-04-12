На севере Москвы взорвался припаркованный внедорожник

Взрыв раздался после того, как водитель автомобиля попытался завести его и повернул ключ в замке зажигания. Мужчина получил травму ноги, его госпитализировали. Повреждены еще два припаркованных рядом автомобиля.

Сейчас криминалисты обследуют место происшествия. Не исключено, что машину заминировали.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье вертолет повредил хвост и корпус при взлете.



