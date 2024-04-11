В Адыгее и Краснодарском крае произошло землетрясение
11 апреля 202411:10
Землетрясение магнитудой 3,5-4 зарегистрировали на территории Адыгеи и в Краснодарском крае. Об этом сообщил комитет республики по делам ГО и ЧС.
Подземные толчки зафиксировали в ночь на 11 апреля.
«Эпицентр находился на границе города Майкопа с Белореченским районом на глубине 10 километров», — приводит РИА Новости сообщение комитета.
Никто не пострадал, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в японской префектуре Миядзаки, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru