В Адыгее и Краснодарском крае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5-4 зарегистрировали на территории Адыгеи и в Краснодарском крае. Об этом сообщил комитет республики по делам ГО и ЧС.

На северо-западе Китая произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксировали в ночь на 11 апреля.

«Эпицентр находился на границе города Майкопа с Белореченским районом на глубине 10 километров», — приводит РИА Новости сообщение комитета.

Никто не пострадал, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в японской префектуре Миядзаки, напоминает RT.

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ФОТО: НСН
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