На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, в результате падения осколков были повреждены газопровод, а также пять автомобилей.

Гладков отметил, что никто не пострадал.

Ранее ВСУ атаковали село в Брянской области с помощью дрона-камикадзе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаОбстрелВСУБелгородская областьПВО

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