Сотрудница УК в Щелково два раза переехала жительницу, требующую включить отопление

Уточняется, что причиной конфликта стало недовольство местных жителей работой управляющей компании: у них не работает отопление, отсутствует горячая вода и затоплены подвалы. Жители жаловались властям и в прокуратуру, но так ничего и не изменилось. В итоге жители вышли с протестом к офису УК, но сотрудница не стала с ними разговаривать, села в машину и пыталась уехать. Ее машину обступили взволнованные жители и начали бить по окнам. Именно тогда одну из женщин, пытавшихся остановить авто, дважды переехала сотрудница УК. инцидент произошел при съемочной группе местного ТВ.

Пострадавшую увезли на скорой, у нее подозрения на переломы обеих ног, а автоледи, которая сказала, что вообще не работает в управляющей компании, увезли в полицию разбираться, отмечает «Радиоточка НСН».

Сервис аренды автомобилей «Делимобиль», которому принадлежит машина, пообещал пожизненно заблокировать сотрудницу УК «Паритет», пишет издание «Подъем».

