Сотрудница УК в Щелково два раза переехала жительницу, требующую включить отопление
В подмосковном Щелково сотрудница управляющей компании два раза переехала жительницу, требующую включить отопление. Об этом сообщают очевидцы инцидента в соцсетях.
Уточняется, что причиной конфликта стало недовольство местных жителей работой управляющей компании: у них не работает отопление, отсутствует горячая вода и затоплены подвалы. Жители жаловались властям и в прокуратуру, но так ничего и не изменилось. В итоге жители вышли с протестом к офису УК, но сотрудница не стала с ними разговаривать, села в машину и пыталась уехать. Ее машину обступили взволнованные жители и начали бить по окнам. Именно тогда одну из женщин, пытавшихся остановить авто, дважды переехала сотрудница УК. инцидент произошел при съемочной группе местного ТВ.
Пострадавшую увезли на скорой, у нее подозрения на переломы обеих ног, а автоледи, которая сказала, что вообще не работает в управляющей компании, увезли в полицию разбираться, отмечает «Радиоточка НСН».
Сервис аренды автомобилей «Делимобиль», которому принадлежит машина, пообещал пожизненно заблокировать сотрудницу УК «Паритет», пишет издание «Подъем».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru