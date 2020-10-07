СМИ: два человека госпитализированы после взрывов под Рязанью
Пять человек обратились к медикам в результате ЧП на складе боеприпасов под Рязанью, двое госпитализированы, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации Скопинского района.
Уточняется, что медики диагностировали преимущественно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонические кризы. Двоим из пяти пострадавших понадобилась госпитализация.
Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области начался 7 октября, предположительно, из-за загоревшейся травы. В МЧС сообщили об эвакуации в радиусе 50 километров от места происшествия, уже вывезены более 1,6 тысячи человек.
В тушении пожара задействовано до 10 единиц техники и около 70 военнослужащих. В готовность приведён самолет-танкер Ил-76, к месту происшествия направлен пожарный поезд.
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