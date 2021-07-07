Минтранс подтвердил, что в катастрофе Ан-26 на Камчатке выживших нет
В Минтрансе РФ подтвердили информацию о том, что в катастрофе пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке выживших нет.
Самолет, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана упал накануне на Камчатке. Это произошло за 10 минут до посадки в поселке Палана. На бору находились 28 человек, включает шесть членов экипажа.
Ранее сообщалось, что на месте катастрофы обнаружены тела 19 человек, передает RT.
Между тем, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал возможные причины катастрофы Ан-26.
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