На Кубани в массовой автоаварии с коровой погибли два человека

Массовое ДТП произошло вечером 20 ноября в районе хутора Центральный. Водитель Mercedes сбил вышедшую на дорогу корову, которую от удара отбросило на встречную полосу, где ее сбил автомобиль «скорой». Иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль «Лада», после чего опрокинулась.

На месте погибли 28-летние водитель и пассажир иностранного авто. Еще один пассажир иномарки и пассажир «Лады» госпитализированы. В автомобиле медиков пострадавших нет.

Ранее три человека погибли в автоаварии с КамАЗом под Ульяновском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

