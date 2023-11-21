На Кубани в массовой автоаварии с коровой погибли два человека
В Мостовском районе Кубани два человека погибли, ещё двое пострадали в массовой дорожной аварии с вышедшей на дорогу коровой, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
Массовое ДТП произошло вечером 20 ноября в районе хутора Центральный. Водитель Mercedes сбил вышедшую на дорогу корову, которую от удара отбросило на встречную полосу, где ее сбил автомобиль «скорой». Иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль «Лада», после чего опрокинулась.
На месте погибли 28-летние водитель и пассажир иностранного авто. Еще один пассажир иномарки и пассажир «Лады» госпитализированы. В автомобиле медиков пострадавших нет.
Ранее три человека погибли в автоаварии с КамАЗом под Ульяновском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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