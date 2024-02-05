В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека
Автомобиль Suzuki и пассажирский автобус столкнулись на трассе в Свердловской области, в результате ДТП два человека из легковой машины погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Отмечается, что авария произошла на 16-м километре автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск. Согласно предварительным данным, водитель Suzuki не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с автобусом. В момент аварии в автобусе находилось более 20 пассажиров.
Указывается, что два пассажира Suzuki скончались на месте ДТП, водитель иномарки была госпитализирована. Кроме того, пострадали три пассажира автобуса.
Ранее, 2 февраля, в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в республиканском центре Адыгеи – Майкопе погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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