В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Отмечается, что авария произошла на 16-м километре автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск. Согласно предварительным данным, водитель Suzuki не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с автобусом. В момент аварии в автобусе находилось более 20 пассажиров.

Указывается, что два пассажира Suzuki скончались на месте ДТП, водитель иномарки была госпитализирована. Кроме того, пострадали три пассажира автобуса.

Ранее, 2 февраля, в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в республиканском центре Адыгеи – Майкопе погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

