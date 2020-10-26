МВД Белоруссии задержало более 500 участников акций протеста в воскресенье
Белорусские силовики задержали более 500 человек, принимавших участие в протестных акциях оппозиции, прошедших в стране 25 октября, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.
В Telegram-канале ведомства уточнили, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны 523 человека, из них 160 - в Минске. 352 человека останутся под стражей до рассмотрения дел в суде.
В минувшее воскресенье в Белоруссии прошло 19 акций протеста. Наиболее крупное шествие зафиксировано в Минске, где протестующие в ходе движения бросали камни в служебный автотранспорт и в здание Центрального РУВД. Для пресечения противоправных действий силовики применили спецсредства, пострадали два сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома.
Активное неповиновение протестующие оказывали силовикам в Гродно и в Лиде, в связи с чем был применён слезоточивый газ.
Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что победила Тихановская, которая ранее объявила ультиматум белорусским властям, потребовав, чтобы Лукашенко оставил президентский пост и освободил всех политзаключённых. В противном случае оппозиция пообещала начать масштабную забастовку. Срок ультиматума истёк 25 октября.
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