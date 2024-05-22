Мужчина погиб при отражении воздушной атаки в Белгородской области
Житель Белгородской области погиб при воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Несколько целей сбито на подлёте к селу Беленькое в Борисовском районе, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.
По его данным, погибший мужчина получил множественные осколочные ранения. Есть ещё один пострадавший – он госпитализирован. После отражения воздушной атаки в Беленьком оказались повреждёнными четыре частных жилых дома и три производственные площадки, одна из которых нерабочая.
Кроме того, осколками посечены четыре легковых автомобиля, а также линия электропередачи. На местах работают все оперативные и аварийные службы.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Гладков сообщил об уничтожении воздушной цели на подлёте к городу Шебекино, там была ранена женщина, она также доставлена в больницу. Также утром беспилотник атаковал в окрестностях Белгорода пригородную электричку без пассажиров. Люди не пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru