Мужчина погиб при отражении воздушной атаки в Белгородской области

Житель Белгородской области погиб при воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Несколько целей сбито на подлёте к селу Беленькое в Борисовском районе, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, погибший мужчина получил множественные осколочные ранения. Есть ещё один пострадавший – он госпитализирован. После отражения воздушной атаки в Беленьком оказались повреждёнными четыре частных жилых дома и три производственные площадки, одна из которых нерабочая.