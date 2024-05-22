Мужчина погиб при отражении воздушной атаки в Белгородской области

Житель Белгородской области погиб при воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Несколько целей сбито на подлёте к селу Беленькое в Борисовском районе, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, погибший мужчина получил множественные осколочные ранения. Есть ещё один пострадавший – он госпитализирован. После отражения воздушной атаки в Беленьком оказались повреждёнными четыре частных жилых дома и три производственные площадки, одна из которых нерабочая.

Установлены личности всех погибших при обрушении подъезда в Белгороде

Кроме того, осколками посечены четыре легковых автомобиля, а также линия электропередачи. На местах работают все оперативные и аварийные службы.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Гладков сообщил об уничтожении воздушной цели на подлёте к городу Шебекино, там была ранена женщина, она также доставлена в больницу. Также утром беспилотник атаковал в окрестностях Белгорода пригородную электричку без пассажиров. Люди не пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОПогибшиеБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры