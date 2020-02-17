Мужа Хакамады обокрали на его же дне рождения

17 февраля 202016:17

Муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский обратился в полицию с заявлением о краже мобильного телефона, пишет 17 февраля сайт KP.ru. Отмечается, что инцидент произошел в ночном клубе, где Сиротинский отмечал день своего рождения. Пропажу мужчина обнаружил лишь дома.

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«В полицию поступило заявление от 63-летнего Владимира Сиротинского. Мужчина сообщил, что 15 февраля в период с 2 часов ночи до 6 утра неизвестный похитил его телефон "iPhone 11". Ущерб от действий вора составил 80 тысяч рублей», - заявил изданию источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее НСН сообщала о том, что актрису Инну Чурикову и ее мужа обокрали в аэропорту Мадрида. Добыче воров стала сумка с загранпаспортами, кошельком и личными вещами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ирина ХакамадаКража