Мужа Хакамады обокрали на его же дне рождения
Муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский обратился в полицию с заявлением о краже мобильного телефона, пишет 17 февраля сайт KP.ru. Отмечается, что инцидент произошел в ночном клубе, где Сиротинский отмечал день своего рождения. Пропажу мужчина обнаружил лишь дома.
«В полицию поступило заявление от 63-летнего Владимира Сиротинского. Мужчина сообщил, что 15 февраля в период с 2 часов ночи до 6 утра неизвестный похитил его телефон "iPhone 11". Ущерб от действий вора составил 80 тысяч рублей», - заявил изданию источник в правоохранительных органах.
В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.
Ранее НСН сообщала о том, что актрису Инну Чурикову и ее мужа обокрали в аэропорту Мадрида. Добыче воров стала сумка с загранпаспортами, кошельком и личными вещами.
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