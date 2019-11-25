В Екатеринбурге беременная с ножом ограбила пенсионерку-ветерана
25 ноября 201916:18
Две женщины, одна из которых оказалась беременной, избили 94-летнюю пенсионерку-ветерана в Екатеринбурге, пишут «Дни.ру».
Нападение произошло в квартире пенсионерки. Злоумышленницы набросились на старушку, связали ее и угрожали ножом. Их добычей стали 30 тысяч рублей. После ухода нападавших пенсионерке удалось самостоятельно освободиться из пут и обратиться в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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ФОТО: РИА ФАН
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