В Екатеринбурге беременная с ножом ограбила пенсионерку-ветерана

Две женщины, одна из которых оказалась беременной, избили 94-летнюю пенсионерку-ветерана в Екатеринбурге, пишут «Дни.ру».

Нападение произошло в квартире пенсионерки. Злоумышленницы набросились на старушку, связали ее и угрожали ножом. Их добычей стали 30 тысяч рублей. После ухода нападавших пенсионерке удалось самостоятельно освободиться из пут и обратиться в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

