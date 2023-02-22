В Госдуму внесли проект об отмене уголовного преследования по налоговым преступлениям
Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона об отмене уголовного преследования по налоговым преступлениям. Соответствующий документ появился в электронной базе парламента.
Законопроект предусматривает прекращение возбуждённого уголовного дела при уплате в полном объёме всех недоимок, пеней и штрафов.
Также предлагается сократить сроки лишения свободы по некоторым экономическим статьям, благодаря чему будут снижены сроки давности привлечения к уголовной ответственности.
Отмечается, что разработанный кабмином документ «направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей».
Ранее президент России Владимир Путин выступая с посланием Федеральному собранию призвал россиян активнее пользоваться налоговыми послаблениями, действующими в стране, сообщают «Невские новости».
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