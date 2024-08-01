Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до двух

В Нижнем Тагиле число жертв частичного обрушения пятиэтажного жилого здания возросло до двух. Из-под завалов извлечено тело женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшей женщины. Итого погибли два человека», — сказали в ведомстве.