Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до двух
В Нижнем Тагиле число жертв частичного обрушения пятиэтажного жилого здания возросло до двух. Из-под завалов извлечено тело женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшей женщины. Итого погибли два человека», — сказали в ведомстве.
Взрыв произошел этим утром. В результате обрушилась центральная часть двух подъездов с первого по пятый этаж. При этом уцелевшая часть дома осталась стоять отдельно от остальной части.
Затем в доме произошло повторное обрушение. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как на втором этаже дома отваливается стена и падает вниз, передает «Радиоточка НСН».
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