Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до двух

В Нижнем Тагиле число жертв частичного обрушения пятиэтажного жилого здания возросло до двух. Из-под завалов извлечено тело женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшей женщины. Итого погибли два человека», — сказали в ведомстве.

Из-под завалов после взрыва газа в Нижнем Тагиле спасли 11 человек

Взрыв произошел этим утром. В результате обрушилась центральная часть двух подъездов с первого по пятый этаж. При этом уцелевшая часть дома осталась стоять отдельно от остальной части.

Затем в доме произошло повторное обрушение. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как на втором этаже дома отваливается стена и падает вниз, передает «Радиоточка НСН».

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