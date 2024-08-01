Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле будет вестись круглосуточно

По последним данным Минздрава региона, пострадали 16 человек, включая восемь детей, а два человека погибли. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после инцидента введен режим чрезвычайной ситуации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, передает «Радиоточка НСН».