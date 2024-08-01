Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле будет вестись круглосуточно
Работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле будут проводиться круглосуточно, сообщили в городской администрации.
В четверг в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома по адресу Сибирская, 81 из-за взрыва газовоздушной смеси. В МЧС уточнили, что возгорания в результате произошедшего не произошло.
По последним данным Минздрава региона, пострадали 16 человек, включая восемь детей, а два человека погибли. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после инцидента введен режим чрезвычайной ситуации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru