Москвичка на BMW сбила троих пешеходов
На Открытом шоссе в Москве девушка на BMW снесла пешеходов, ожидавших светофор.
Столичный Дептранс сообщает, что водитель не справилась с управлением и совершила наезд на людей на тротуаре. По данным Telegram-канала Mash, за рулем BMW находилась 22-летняя девушка, в машине сработали подушки безопасности.
По предварительной информации, пострадали три человека — две женщины и мужчина, сейчас он без сознания.
Ранее в результате ДТП легкового автомобиля с автобусом один человек погиб, девять человек, в том числе дети, пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».
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