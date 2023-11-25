Москвичка на BMW сбила троих пешеходов

Столичный Дептранс сообщает, что водитель не справилась с управлением и совершила наезд на людей на тротуаре. По данным Telegram-канала Mash, за рулем BMW находилась 22-летняя девушка, в машине сработали подушки безопасности.

По предварительной информации, пострадали три человека — две женщины и мужчина, сейчас он без сознания.

Ранее в результате ДТП легкового автомобиля с автобусом один человек погиб, девять человек, в том числе дети, пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».

