Москва и Киев заявили о крупнейших атаках беспилотников
Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 34 беспилотников Вооруженных сил Украины в Раменском районе Московской области, сообщает bfm.ru.
Это самая масштабная атака на столицу с 2022 года. Ранее количество беспилотников на подлете к Москве не превышал 20. Все летательные аппараты были сбиты или подавлены РЭБ. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов, пострадали пять человек.
Генштаб ВСУ в свою очередь заявил о 145 дронах, выпущенных российскими войсками. На Украине это также называют крупнейшим налетом. Сообщается о повреждениях и пострадавших в Киевской, Харьковской и Одесской областях.
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль полагает, что целями этой атаки были только гражданские объекты в российской столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru