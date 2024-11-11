Москва и Киев заявили о крупнейших атаках беспилотников

Это самая масштабная атака на столицу с 2022 года. Ранее количество беспилотников на подлете к Москве не превышал 20. Все летательные аппараты были сбиты или подавлены РЭБ. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов, пострадали пять человек.

Генштаб ВСУ в свою очередь заявил о 145 дронах, выпущенных российскими войсками. На Украине это также называют крупнейшим налетом. Сообщается о повреждениях и пострадавших в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль полагает, что целями этой атаки были только гражданские объекты в российской столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

