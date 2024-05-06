СМИ: Мошенники выманили у лидера группы «Калинов мост» 134 тысячи рублей

Жертвой телефонных мошенников стал фронтмен рок-группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

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Отмечается, что музыкант лишился 134 тысяч рублей. Артисту позвонил по WhatsApp лже-представитель «Госуслуг». Он убедил знаменитость снять деньги со счета и отдать их женщине в подмосковном Видном.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, как в юности стала жертвой мошенников.

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ФОТО: Фотограф: Иван Кобяков
ТЕГИ:ПроисшествияПреступленияМошенникиКалинов МостДмитрий Ревякин

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