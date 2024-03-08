Актера из «Возвращения Мухтара» Воеводина обманули мошенники
Известный по роли в сериале «Возвращение Мухтара» актер Александр Воеводин стал жертвой мошенников, пишет газета «Известия».
По данным журналистов, 6 марта актеру позвонил мужчина и представился сотрудником одного из операторов сотовой связи. Злоумышленник попросил Воеводина срочно сменить SIM-карту, выяснил данные о его банковских счетах и установил ему якобы официальное приложение компании.
После этого стало известно, что с банковского счета артиста списали 250 тысяч рублей. Полиция начала проверку.
Как сообщал Telegram-канал «112», мошенники от имени сотрудников спецслужб обманули актера Дмитрия Певцова более чем на миллион рублей, передает «Радиоточка НСН».
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