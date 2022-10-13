Мобилизованный житель Свердловской области погиб в зоне СВО
Житель города Краснотурьинска Свердловской области Евгений Бизяев, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Как сообщает портал Ura.ru, данную информацию подтвердили в призвавшем россиянина военкомате. Кроме того, о смерти мужчины на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала его супруга.
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что с начала частичной мобилизации 15 неправомерно призванных резервистов Северной столицы вернулись домой, сообщают «Невские новости».
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