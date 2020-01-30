Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем

30 января 202012:33

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа. Об этом глава правительства объявил, открывая заседание кабмина в четверг, сообщает ТАСС.

Новости за ночь: Число жертв коронавируса в Китае достигло 170

Мишустин также отметил, что президенту Владимиру Путину ежедневно докладывают о мерах по предупреждению коронавируса, передает РИА Новости.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что границы Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев останутся закрытыми для пешеходов и автомобилистов в ближайшие дни. Поезда продолжат курсировать только между Москвой и Пекином.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Михаил МишустинВирус