Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа. Об этом глава правительства объявил, открывая заседание кабмина в четверг, сообщает ТАСС.
Мишустин также отметил, что президенту Владимиру Путину ежедневно докладывают о мерах по предупреждению коронавируса, передает РИА Новости.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что границы Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев останутся закрытыми для пешеходов и автомобилистов в ближайшие дни. Поезда продолжат курсировать только между Москвой и Пекином.
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