Минздрав: Две велосипедистки находятся в тяжелом состоянии после ДТП
Две девушки, которых госпитализировали после ДТП в Ленинградской области, находятся в тяжелом стабильном состоянии, сообщили в Минздраве России.
Напомним, трагедия произошла утром 7 сентября в Выборгском районе Ленобласти на 59 км трассы «Скандинавия». Грузовик столкнулся с попутным легковым автомобилем, который сопровождал группу из 11 спортсменок в возрасте 14-15 лет.
В результате легковушка наехала на девочек. Две велосипедистки скончались на месте, ещё семь спортсменок, а также их тренер были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Ранее в Ставропольском крае в результате наезда автомобиля ГАЗель погибли трое детей на велосипедах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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