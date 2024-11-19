Человек пострадал после падения БПЛА на трассу в Ростовской области

Один человек пострадал в результате падения украинского беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Ночью 19 ноября средства ПВО отразили воздушную атаку на область. Один беспилотник рухнул на трассе в Белокалитвинском районе, из-за падения аппарата произошел взрыв.

«В результате осколочное ранение получил водитель грузовой "Газели", остановившийся на трассе для отдыха... Пострадавший водитель — житель Волгограда, доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Позже Слюсарь уточнил, что за ночь в Ростовской области уничтожили 11 дронов ВСУ в шести районах.

Ранее в Курской области человек погиб при атаке украинского БПЛА на легковой автомобиль, напоминает 360.ru.

