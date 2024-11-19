Человек пострадал после падения БПЛА на трассу в Ростовской области
Один человек пострадал в результате падения украинского беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
Ночью 19 ноября средства ПВО отразили воздушную атаку на область. Один беспилотник рухнул на трассе в Белокалитвинском районе, из-за падения аппарата произошел взрыв.
«В результате осколочное ранение получил водитель грузовой "Газели", остановившийся на трассе для отдыха... Пострадавший водитель — житель Волгограда, доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь», — написал врио губернатора в Telegram-канале.
Позже Слюсарь уточнил, что за ночь в Ростовской области уничтожили 11 дронов ВСУ в шести районах.
Ранее в Курской области человек погиб при атаке украинского БПЛА на легковой автомобиль, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 12 украинских беспилотников
- В парламенте Абхазии заявили, что все главы министерств остаются на постах
- Человек пострадал после падения БПЛА на трассу в Ростовской области
- В России началось производство мобильных бункеров от ядерного взрыва
- В Пентагоне не подтвердил слухи о военных КНДР в Курской области
- Трамп подтвердил, что намерен ввести режим ЧС
- Макрон оценил решение США разрешить Киеву удары вглубь РФ
- СМИ: В районе Киева произошли взрывы
- Умеров: Киев наращивает производство ракет и разрабатывает ракеты-дроны
- В 2025 году могут повысить плату за капремонт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru