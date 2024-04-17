Минобороны: Над Мордовией уничтожен украинский беспилотник
17 апреля 202409:51
Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Мордовией. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, около 08:00 мск была пресечена попытка Киева атаковать объекты на территории России.
«Дежурными средствами ПВО... летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия», — указано в сообщении.
На минувшей неделе над Мордовией сбили два беспилотника, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru