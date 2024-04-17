Минобороны: Над Мордовией уничтожен украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Мордовией. Об этом сообщает Минобороны.

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Как отметили в ведомстве, около 08:00 мск была пресечена попытка Киева атаковать объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО... летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия», — указано в сообщении.

На минувшей неделе над Мордовией сбили два беспилотника, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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