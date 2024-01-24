Минобороны: над Брянской областью сбито три беспилотника

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

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«Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», - заявили в ведомстве.

По словам главы Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Утром 24 января силы ПВО уничтожили беспилотник над селом Ближнее в Белгородском районе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБрянская ОбластьМинобороны

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