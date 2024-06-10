Минобороны: Четыре украинских беспилотника сбили над Брянской областью

Большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским Участники акции протеста в Армении провели ночь в палатках перед парламентом Развожаев: Все попытки диверсий в Севастополе нейтрализуются спецслужбами Законопроект о лишении прав за опасное вождение будет внесен в Госдуму Таиланд отказался от планов ввести туристический сбор