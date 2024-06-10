Минобороны: Четыре украинских беспилотника сбили над Брянской областью

Четыре украинских беспилотника самолетного типа сбили над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны.

Под Белгородом трое бойцов самообороны пострадали при атаке дрона

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — рассказали в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Брянской областью четыре дрона.

Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что над Навлинским районом области сбили три украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Брянская ОбластьПВОМинобороныБеспилотники

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