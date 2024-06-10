Минобороны: Четыре украинских беспилотника сбили над Брянской областью
10 июня 202408:49
Четыре украинских беспилотника самолетного типа сбили над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — рассказали в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Брянской областью четыре дрона.
Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что над Навлинским районом области сбили три украинских БПЛА, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru