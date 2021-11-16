Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном

В сообщении говорится, что азербайджанские войска «несут большие потери бронетехники и живой силы», с армянской стороны точно известно о четырёх раненых.

В министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, обвинили Армению в «широкомасштабной провокации» на государственной границе, в ответ на которую ответным огнём были уничтожены противотанковая установка и один миномёт. Кроме того, сообщается о двух раненых с азербайджанской стороны и пленении армянских военных.

«В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны, большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов захвачено в качестве трофеев», - уточнили в минобороны Азербайджана.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире общественного телевидения страны заявил, что республика готовит письменное обращение к России с просьбой оказать помощь в защите её территориальной целостности в рамках двустороннего договора 1997 года.

