Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном
Локальные бои с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия разного калибра идут на армяно-азербайджанской границы, сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.
В сообщении говорится, что азербайджанские войска «несут большие потери бронетехники и живой силы», с армянской стороны точно известно о четырёх раненых.
В министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, обвинили Армению в «широкомасштабной провокации» на государственной границе, в ответ на которую ответным огнём были уничтожены противотанковая установка и один миномёт. Кроме того, сообщается о двух раненых с азербайджанской стороны и пленении армянских военных.
«В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны, большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов захвачено в качестве трофеев», - уточнили в минобороны Азербайджана.
Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире общественного телевидения страны заявил, что республика готовит письменное обращение к России с просьбой оказать помощь в защите её территориальной целостности в рамках двустороннего договора 1997 года.
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