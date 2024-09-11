Мигрант получил 17 лет колонии за насилие над несовершеннолетней
11 сентября 202420:51
Столичный суд приговорил 25-летнего гражданина Таджикистана к 17 годам колонии за насильственные действия сексуального характера над 11-летней москвичкой. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Судом установлено, что работавший курьером в службе доставки осужденный доставил по адресу заказ. Подросток получила заказ, курьер попросил ее пересчитать пакеты и совершил в это время преступление.
Ранее на Кубани арестовали водителя маршрутки, который с января по май 2024 года совершил преступления сексуального характера в отношении пяти девочек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru