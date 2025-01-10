Мел Гибсон сравнил свой сгоревший дом в Калифорнии с разрушенным Дрезденом
Американский актер и режиссер Мел Гибсон сравнил свой сгоревший дом в Малибу с разрушенным во время Второй мировой войны немецким городом Дрезден.
Военно-воздушные силы Великобритании и США начали бомбардировку Дрездена в середине февраля 1945 года. В результате около четверти промышленных предприятий города и примерно половина остальных зданий, включая инфраструктуру и жилые дома, были уничтожены.
По словам Гибсона, «это всего лишь вещь, но это опустошает». «Мой дом выглядел как Дрезден», - сказал он телеканалу NewsNation.
Кинематографист добавил, что во время пожара находился по работе в штате Техас. Гибсон отметил, что от пожара не пострадали его курицы. «Они не превратились в жареных куриц», - пошутил знаменитость.
Президент США Джо Байден на брифинге ранее пошутил о природных пожарах в американском штате Калифорния.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru