Мел Гибсон сравнил свой сгоревший дом в Калифорнии с разрушенным Дрезденом

Американский актер и режиссер Мел Гибсон сравнил свой сгоревший дом в Малибу с разрушенным во время Второй мировой войны немецким городом Дрезден.

Военно-воздушные силы Великобритании и США начали бомбардировку Дрездена в середине февраля 1945 года. В результате около четверти промышленных предприятий города и примерно половина остальных зданий, включая инфраструктуру и жилые дома, были уничтожены.