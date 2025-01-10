Адвокат допустил, что жители Лос-Анджелеса получат по $40 тысяч за сгоревшие дома

«По практике скажу, что выплаты не покроют всю стоимость дома. Около $40 тысяч федеральное агентство может выдавать человеку, который потерял дом», - пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

Как добавил Тарасов, выплаты от агентства являются основным источником компенсаций пострадавшим. Калифорния получила одобрение от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям на задействование госфинансирования. Жители также смогут воспользоваться личной страховкой, либо получить компенсацию по суду, подав заявление на виновных. К примеру, судебное дело могут начать в отношении ответственных за окружающую среду политиков или частных компаний.

Ранее представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл допустил, что ущерб от пожаров в американском штате Калифорния составит $135-150 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

