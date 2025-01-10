«Жгите»: Байден пошутил о пожарах в Калифорнии

На мероприятии присутствовали глава государства и вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, чей дом в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации на фоне стихийного бедствия.

«Я знаю, что вас это затронуло напрямую, так что жгите. Простите за игру слов», — заявил Байден, передавая слово вице-президенту.

Ранее американский президент пошутил в ходе выступления после терактов в Лас-Вегасе и Новом Орлеане, пишет RT. Байден заявил, что публика начала аплодировать, потому что глава государства «наконец-то появился».

