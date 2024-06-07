МЧС: Три человека погибли под завалами жилого дома в Луганске
7 июня 202413:38
При обрушения подъезда в Луганске погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В сообщении говорится, что из-за обстрела обрушился подъезд пятиэтажного дома, пока из-под завалов удалось спасти семь человек.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Спасательная операция продолжается», - добавили в ведомстве.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате обрушения подъезда в Луганске пострадали 22 человека, в том числе двое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru