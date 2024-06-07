МЧС: Три человека погибли под завалами жилого дома в Луганске

При обрушения подъезда в Луганске погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Подъезд многоквартирного дома обрушился в Луганске после удара ВСУ

В сообщении говорится, что из-за обстрела обрушился подъезд пятиэтажного дома, пока из-под завалов удалось спасти семь человек.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Спасательная операция продолжается», - добавили в ведомстве.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате обрушения подъезда в Луганске пострадали 22 человека, в том числе двое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияМЧС РФОбстрелОбрушениеЛуганск

Горячие новости

Все новости

партнеры