25 человек числятся пропавшими без вести после пожара на складе OZON в Москве
В списках пропавших без вести после пожара на складе OZON в Москве числятся 25 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.
По данным канала, список составлен МЧС со слов работников склада. По последним данным, в ходе пожара погиб один человек, еще 13 человек пострадали, в основном у них ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.
Ранее в компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра. По данным МЧС, площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров.
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