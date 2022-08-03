25 человек числятся пропавшими без вести после пожара на складе OZON в Москве

В списках пропавших без вести после пожара на складе OZON в Москве числятся 25 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

По данным канала, список составлен МЧС со слов работников склада. По последним данным, в ходе пожара погиб один человек, еще 13 человек пострадали, в основном у них ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.

Ранее в компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра. По данным МЧС, площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров.





