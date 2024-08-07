Львова-Белова заявила, что в Курской области при атаке пострадали шестеро детей

По ее словам, трое детей из одной семьи. Двое лечатся амбулаторно, трехлетнюю девочку доставили в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще троих детей госпитализировали с ранениями.

6 августа Минобороны РФ сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала подразделения прикрытия российской границы в районах деревень Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. Сообщалось, что в нападении участвовали 11 танков, более 20 бронемашин и около 300 боевиков. Однако противник понес огневое поражение и отступил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

