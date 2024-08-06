Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
В материале уточняется, что глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нападения ВСУ на населенные пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры.
Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Также в СК РФ отметили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений.
Во вторник, 6 августа, Минобороны РФ сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала подразделения прикрытия российской границы в районах деревень Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. Сообщалось, что в нападении участвовали 11 танков, более 20 бронемашин и около 300 боевиков. Однако противник понес огневое поражение и отступил, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru