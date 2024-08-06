Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область

В материале уточняется, что глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нападения ВСУ на населенные пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры.

Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Также в СК РФ отметили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений.

Во вторник, 6 августа, Минобороны РФ сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала подразделения прикрытия российской границы в районах деревень Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. Сообщалось, что в нападении участвовали 11 танков, более 20 бронемашин и около 300 боевиков. Однако противник понес огневое поражение и отступил, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

