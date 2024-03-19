Люди пострадали при пожаре на траулере «Капитан Лобанов»
19 марта 202414:14
На борту траулера «Капитан Лобанов» под Калининградом произошел пожар, сообщили региональные власти.
Власти региона уточнили, что в результате инцидента есть пострадавшие. Их число не называется.
По данным Telegram-канала 112, один человек погиб, еще двое пропали без вести. Отмечается, что судно уже тонуло три года назад в поселке Светлый, тогда обошлось без жертв.
В начале января вблизи острова Пхукет в Таиланде затонул прогулочный катер с российскими туристами. Все находившиеся на борту смогли спастись, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru