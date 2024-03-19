Люди пострадали при пожаре на траулере «Капитан Лобанов»

На борту траулера «Капитан Лобанов» под Калининградом произошел пожар, сообщили региональные власти.

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Власти региона уточнили, что в результате инцидента есть пострадавшие. Их число не называется.

По данным Telegram-канала 112, один человек погиб, еще двое пропали без вести. Отмечается, что судно уже тонуло три года назад в поселке Светлый, тогда обошлось без жертв.

В начале января вблизи острова Пхукет в Таиланде затонул прогулочный катер с российскими туристами. Все находившиеся на борту смогли спастись, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:КораблиПострадавшиеПожарКалининградская Область

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