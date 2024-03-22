СМИ: Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин пропал у берегов Чили

Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин пропал у берегов Чили, связь с ним была утеряна 19 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По данным СМИ, у судна россиянина повреждены оба паруса. Поиски путешественника ведутся уже четвертый день, к месту отправился вертолет спасателей.

Уточняется, что Елагин отправился в свое очередное путешествие 1 октября 2023 года. Он планировал пересечь на своей яхте Атлантический океан, затем пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и уплыть на восток. Однако 19 марта россиянин сообщил о проблемах с управлением у берегов Чили, недалеко от мыса Горн.

Ранее сообщалось, что российский путешественник и владелец подмосковного яхт-клуба Роман Титов пропал без вести после кораблекрушения. Обломки его судна обнаружили возле города Аллапул на северо-западе Шотландии в акватории озера Брум, напоминает «Радиоточка НСН».



