СМИ: Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин пропал у берегов Чили
Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин пропал у берегов Чили, связь с ним была утеряна 19 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
По данным СМИ, у судна россиянина повреждены оба паруса. Поиски путешественника ведутся уже четвертый день, к месту отправился вертолет спасателей.
Уточняется, что Елагин отправился в свое очередное путешествие 1 октября 2023 года. Он планировал пересечь на своей яхте Атлантический океан, затем пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и уплыть на восток. Однако 19 марта россиянин сообщил о проблемах с управлением у берегов Чили, недалеко от мыса Горн.
Ранее сообщалось, что российский путешественник и владелец подмосковного яхт-клуба Роман Титов пропал без вести после кораблекрушения. Обломки его судна обнаружили возле города Аллапул на северо-западе Шотландии в акватории озера Брум, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru