Во Франции разбился вертолет с шестью пассажирами

Вертолет с шестью людьми на борту потерпел крушение на востоке Франции на высоте около 1800 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Крушение произошло около 19:00 (21:00 по московскому времени) в департаменте Савойя на востоке страны, недалеко от города Альбервиль. Представитель префектуры департамента передал, что воздушное судно принадлежало французской воздушной навигационной службе.

На борту были четыре сотрудника службы, а также двое спасателей. В настоящий момент ведутся их поиски, в операции участвуют три вертолета и 40 сотрудников различных ведомств.

Агентство передает, что, согласно данным префектуры, сигнал тревоги был дан пилотом вертолета. Местность, в которой произошло крушение, находится в Альпах.

