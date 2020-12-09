Во Франции разбился вертолет с шестью пассажирами
Вертолет с шестью людьми на борту потерпел крушение на востоке Франции на высоте около 1800 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.
Крушение произошло около 19:00 (21:00 по московскому времени) в департаменте Савойя на востоке страны, недалеко от города Альбервиль. Представитель префектуры департамента передал, что воздушное судно принадлежало французской воздушной навигационной службе.
На борту были четыре сотрудника службы, а также двое спасателей. В настоящий момент ведутся их поиски, в операции участвуют три вертолета и 40 сотрудников различных ведомств.
Агентство передает, что, согласно данным префектуры, сигнал тревоги был дан пилотом вертолета. Местность, в которой произошло крушение, находится в Альпах.
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