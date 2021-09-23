Санитарный вертолет аварийно сел на территории больницы в Ижевске
Санитарный вертолет совершил аварийную посадку в Ижевске на территории республиканской клинической больницы Удмуртской Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«По предварительным данным, вертолет аварийно сел на крышу одного из зданий на территории больницы, получив повреждения», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщают СМИ, вертолет следовал в Ижевск из больницы города Можги.
На борту воздушного судна находились четыре человека, в результате инцидента никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru