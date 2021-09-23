Санитарный вертолет аварийно сел на территории больницы в Ижевске

В Москве выявлено за сутки 3445 новых случаев коронавируса Станцию Апрелевка будущего МЦД-4 открыли после реконструкции Трое приезжих, державших в рабстве детей в Москве, осуждены на сроки от 6 до 7 лет Премьера фильма о Бодрове-младшем пройдет в кинотеатре «Художественный» Дороги Москвы стали чаще подметать из-за листопада