«Крокус интернэшнл» признали потерпевшим по делу о теракте
Компанию «Крокус интернэшнл» (собственник Crocus City Hall, которая входит в Crocus Group) признали потерпевшим по делу о теракте в концертном зале, в результате которого погибли 146 человек, а более 500 пострадали, сообщает ТАСС.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, потерпевший имеет право знакомиться с материалами уголовного дела в полном объеме, участвовать в судебном разбирательстве, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и предъявлять гражданский иск с целью компенсации ущерба.
Эксперты оценили ущерб концертному залу в 10–12 млрд руб.
Ранее предварительное следствие по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» закончилось, оно длилось 11 месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru