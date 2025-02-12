«Крокус интернэшнл» признали потерпевшим по делу о теракте

Компанию «Крокус интернэшнл» (собственник Crocus City Hall, которая входит в Crocus Group) признали потерпевшим по делу о теракте в концертном зале, в результате которого погибли 146 человек, а более 500 пострадали, сообщает ТАСС.

СК предъявил обвинения 27 участникам теракта в «Крокус Сити Холле»

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, потерпевший имеет право знакомиться с материалами уголовного дела в полном объеме, участвовать в судебном разбирательстве, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и предъявлять гражданский иск с целью компенсации ущерба.

Эксперты оценили ущерб концертному залу в 10–12 млрд руб.

Ранее предварительное следствие по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» закончилось, оно длилось 11 месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТерактыКрокус Сити Холл

Горячие новости

Все новости

партнеры