«Краска уже кончилась»: Пригожин о красных линиях после атаки диверсантов
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал найти всех украинских диверсантов.
Так он ответил на вопрос о том, пересечена ли красная линия.
«Красные линии? У нас похоже красная краска кончилась, и вместо красной – коричневая. Правда, вместо линий – чиркаши. Ничего страшного, по чиркашам тоже найдем, кто их оставляет», - заявил Пригожин.
Ранее ФСБ сообщало о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов на территории Брянской области.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о гибели одного человека в результате действий диверсантов.
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