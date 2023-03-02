«Краска уже кончилась»: Пригожин о красных линиях после атаки диверсантов

Так он ответил на вопрос о том, пересечена ли красная линия.

«Красные линии? У нас похоже красная краска кончилась, и вместо красной – коричневая. Правда, вместо линий – чиркаши. Ничего страшного, по чиркашам тоже найдем, кто их оставляет», - заявил Пригожин.

Ранее ФСБ сообщало о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов на территории Брянской области.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил о гибели одного человека в результате действий диверсантов.



