Силовикам и сотрудникам ЧОП разрешили сбивать любые беспилотники

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтении законопроект, который позволит силовым ведомствам и ЧОП сбивать любые беспилотники в зоне своей ответственности.

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В документе уточняется, что речь идет о дронах в воздухе, воде и на земле. Сейчас право сбивать беспилотники имеют право лишь те ведомства и частные охранные организации, которые прошли отбор Росгвардии.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 28 марта 2023 года группой депутатов. Они объясняли меру возрастающей угрозой использования подводных и наземных беспилотников в террористических целях.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ГосдумаБеспилотникиЗакон

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