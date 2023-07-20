Силовикам и сотрудникам ЧОП разрешили сбивать любые беспилотники

В документе уточняется, что речь идет о дронах в воздухе, воде и на земле. Сейчас право сбивать беспилотники имеют право лишь те ведомства и частные охранные организации, которые прошли отбор Росгвардии.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 28 марта 2023 года группой депутатов. Они объясняли меру возрастающей угрозой использования подводных и наземных беспилотников в террористических целях.

